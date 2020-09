Champions League 2020/21: eliminato il Benfica, avanti il Gent. E la Dinamo Kiev… (Di martedì 15 settembre 2020) Paok, Dinamo Kiev e Gent: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di Champions League.La Dinamo Kiev si impone per 2 reti a zero sull'AZ Alkmaar, grazie ai gol di Rodrigues e Shaparenko. Vittoria anche per il Gent sul Rapid Vienna decise da Dorsch e Yaremchuk. Eliminazione a sorpresa al "Toumba Stadium" di Salonicco del Benfica, crollata sotto il colpi del Paok ed eliminata così dalla Coppa. A decidere la gara i gol di Giannoulis al 63′ e Zivkovic al 75′, con un gran sinistro dal limite dell’area.Di seguito i risultati di stasera:Dinamo Kiev-Az Alkmaar 2-0Paok-Benfica 2-1Gent-Rapid Vienna 2-1 Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Paok,Kiev e: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di.LaKiev si impone per 2 reti a zero sull'AZ Alkmaar, grazie ai gol di Rodrigues e Shaparenko. Vittoria anche per ilsul Rapid Vienna decise da Dorsch e Yaremchuk. Eliminazione a sorpresa al "Toumba Stadium" di Salonicco del, crollata sotto il colpi del Paok ed eliminata così dalla Coppa. A decidere la gara i gol di Giannoulis al 63′ e Zivkovic al 75′, con un gran sinistro dal limite dell’area.Di seguito i risultati di stasera:Kiev-Az Alkmaar 2-0Paok-2-1-Rapid Vienna 2-1

