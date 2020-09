Champions, Benfica eliminato: avanzano Paok, Gent e la Dinamo Kiev di Lucescu (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - Benfica eliminato dal Paok Salonicco nel terzo turno di qualificazione in gara unica della Champions League in programma stasera. Si qualificano invece la Dinamo Kiev, ai danni dell'Az Alkmaar, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA -dalSalonicco nel terzo turno di qualificazione in gara unica dellaLeague in programma stasera. Si qualificano invece la, ai danni dell'Az Alkmaar, ...

ItaSportPress : Champions League, Benfica fuori ai preliminari. Avanti Dinamo Kiev e Gent - - marcovarini : Clamoroso in Champions: Benfica out dopo l’1-2 contro il Paok. Passano i greci. #ChampionsLeagueQualifying - BarcelonavsJuve : Champions, colpo Paok! Benfica out. Avanti anche Gent e Dinamo Kiev Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Clamoroso in Champions: Benfica eliminato dal Paok! Tutti i risultati:… - sportli26181512 : Champions, Benfica eliminato: avanzano Paok, Gent e la Dinamo Kiev di Lucescu: Portoghesi fuori nel terzo turno di… -