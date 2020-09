CFDA Fashion Awards | l’edizione 2020 digital celebra l’uguaglianza

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) In questo delicato momento storico, l’industria moda ha dovuto valutare le migliori linee d’azione per porre la sicurezza al primo posto e a ogni livello, dalla produzione alle sfilate, sino alle annuali premiazioni: ieri sera, come ogni anno nella prima metà di settembre, a New York si sarebbe dovuta tenere la 39esima edizione dei Fashion Awards organizzati dal Council of Fashion Designers of America, che celebrano i nomi più influenti della moda negli Stati Uniti in ogni sezione, dall’abbigliamento femminile a quello maschile, passando per gli accessori.