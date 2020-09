Certificato medico per la scuola: i dubbi di presidi e pediatri (Di martedì 15 settembre 2020) scuola e Covid, quando serve il Certificato medico? Ecco cosa dicono presidi e pediatri tra dubbi per le procedure e criteri per i tamponi La questione del Certificato medico per rientrare a scuola continua ad animare il dibattito sull’inizio del nuovo anno scolastico. I dubbi DEI presidi SUL Certificato medico “Al momento, per quanto riguarda… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020)e Covid, quando serve il? Ecco cosa diconotraper le procedure e criteri per i tamponi La questione delper rientrare acontinua ad animare il dibattito sull’inizio del nuovo anno scolastico. IDEISUL“Al momento, per quanto riguarda… L'articolo Corriere Nazionale.

enzo_mariotti : Certo 60.000 insegnanti che non si presentano e mandano certificato medico come soggetti a rischio e un bel successo di democrazia. - cadutadalcuore : W la scuola Quest'anno ci vorrà il certificato medico per giustificare la presenza e non l'assenza. Il mondo al contrario. Urrà!?? #perdire - Roccowindkayak : La capannina caffè ha intrallazzato con il mio certificato medico Motivi razzismo e antisemitismo Sx omosessuale (soldi) - akille15 : Certificato medico obbligatorio dal pediatra: tempi lunghi tamponi e classi svuotate? CLICCA QUI!… - AntonioBisaschi : RT @censore_: Primo giorno di scuola! Mia nipote x un colpo di tosse DEVE tornare a casa e ripresentarsi con certificato medico. Il medico… -