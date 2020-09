Cecilia e Ignazio tornano a pedalare insieme | la foto social non lascia dubbi

(Di martedì 15 settembre 2020) I flash deigrafi a Venezia li hanno immortalati ognuno per conto suo sul red carpet, facendo pensare a una fine definitiva. Poi quelli dei paparazzi li hanno sorpresi mano nella mano a Milano,ndo intuire un riavvicinamento. La conferma definitiva di un ritorno di fiamma è arrivata dallo smartphone diMoser che, durante un evento ciclistico nelle Marche, ha postato un selfie mentre sorride spensierato accanto aRodriguez. Moser ha partecipato a un weekend di sport nelle Marche e la Rodriguez lo ha raggiunto a sorpresa peraccanto a lui (ma con la bici elettrica, sottolinea lei tra le risate).immortala il momento, uno accanto all’altra felici proprio come ai vecchi tempi, e lo posta sui. Senza enfasi, ...

LadyNews_ : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: prove di riappacificazione - piacereangela : 'tenda' io personalmente ho avuto i flashback di guerra di cecilia e ignazio ONEST #GFVIP - tizianosmile1 : @Fabiola89442491 E quando disse a Cecilia e Ignazio 'Che cosa volete fare un porno?' - amoitoast : questi due i nuovo cecilia e ignazio mo ve lo dico ##GFVIP - 6571Raffa : @lucasergio__ Io ferma a Cecilia e Ignazio ?? -

Se Belen si dà al biliardo, Cecilia pensa a prendere un po' di tintarella e si concede un po' di riposo a Forte dei Marmi assieme al suo fidanzato, Ignazio Moser. Miriam Sylla topless in spiaggia con ...Cecilia Rodriguez per tutta l’estate non ha mostrato nulla di Ignazio Moser sul suo profilo Instagram. Da quando i due sono stati paparazzati, però, ecco spuntare improvvisamente qualche indizio ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme? Pare proprio di sì. Prove di riappacificazione tra la showgirl e l’ex ciclista, dopo aver trascorso il mese di agosto da separati in seguito a u ...