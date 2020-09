“C’è una donna incinta in casa”. Ilary Blasi mostra l’ecografia (e la reazione di Francesco Totti) (Di martedì 15 settembre 2020) Un altro siparietto subito diventato virale in casa Totti. Anche questa volta è stata Ilary Blasi a spiattellare tutto sul suo profilo Instagram, pubblicando tra le Storie le clip del tenero annuncio che ha così condiviso col suo folto pubblico social. Poche ore fa la moglie dell’ex capitano della Roma ha postato sul suo profilo Instagram una serie di video in cui annuncia un lieto evento. Nel primo filmato, Ilary chiede maliziosa a Francesco: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…”. La reazione di Totti? In un primo momento, il Capitano sembra perplesso. Ma poi è la vocina fuori campo della figlia più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Un altro siparietto subito diventato virale in casa. Anche questa volta è stataa spiattellare tutto sul suo profilo Instagram, pubblicando tra le Storie le clip del tenero annuncio che ha così condiviso col suo folto pubblico social. Poche ore fa la moglie dell’ex capitano della Roma ha postato sul suo profilo Instagram una serie di video in cui annuncia un lieto evento. Nel primo filmato,chiede maliziosa a: “Lo sai che in questa casa c’è una? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…”. Ladi? In un primo momento, il Capitano sembra perplesso. Ma poi è la vocina fuori campo della figlia più ...

