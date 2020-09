CdS - Koulibaly verso il Psg? Ha comprato casa a Parigi e Leonardo ha già chiamato ADL: i dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Dato che il Manchester City continua a tergiversare per Kalidou Koulibaly, e intanto pensa a Gimenez dell'Atletico Madrid, sul difensore senegalese torna, con discrezione, il Psg. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Dato che il Manchester City continua a tergiversare per Kalidou, e intanto pensa a Gimenez dell'Atletico Madrid, sul difensore senegalese torna, con discrezione, il

tuttonapoli : CdS - Koulibaly verso il Psg? Ha comprato casa a Parigi e Leonardo ha già chiamato ADL: i dettagli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può sost… - sscalcionapoli1 : CdS - Già spesi 164 mln, c'è la necessità di cedere: se parte Koulibaly l'erede è in casa #calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può sost… -