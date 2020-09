Cdp, con Credit Agricole Italia supporta crescita di Andriani (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Crèdit Agricole Italia con il ruolo di Mandated Lead Arranger e Banca Agente, hanno scelto di supportare un'eccellenza Italiana come Andriani con un finanziamento di complessivi 15 milioni, di cui 10 milioni da parte di Crèdit Agricole Italia e 5 milioni erogati da CDP.Le risorse saranno finalizzate al completamento di investimenti previsti dal piano industriale 2018-2022 per la crescita del Gruppo e riguarderanno nello specifico l'installazione di tre nuove linee di produzione di pasta e cous cous e un nuovo magazzino automatizzato. Andriani, azienda pugliese attiva nel settore dell'agroindustria e specializzata nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Crèditcon il ruolo di Mandated Lead Arranger e Banca Agente, hanno scelto dire un'eccellenzana comecon un finanziamento di complessivi 15 milioni, di cui 10 milioni da parte di Crèdite 5 milioni erogati da CDP.Le risorse saranno finalizzate al completamento di investimenti previsti dal piano industriale 2018-2022 per ladel Gruppo e riguarderanno nello specifico l'installazione di tre nuove linee di produzione di pasta e cous cous e un nuovo magazzino automatizzato., azienda pugliese attiva nel settore dell'agroindustria e specializzata nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza ...

