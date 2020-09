‘Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai’: riapre la storica pasticceria, ritorna il delizioso e famoso Millefoglie (Di martedì 15 settembre 2020) “Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai”. Ebbene sì, la pasticceria Cavalletti – considerata dalle guide gastronomiche tra le 5 migliori d’Italia – è pronta a riaprire i battenti. Pochi giorni fa la decisione di chiudere l’attività: immediata la corsa sui social per raccogliere le firme così da chiedere la riapertura sotto una nuova gestione. Ora, finalmente, una bella notizia per i tanti golosi che non dovranno rinunciare al famoso e amato Millefoglie. Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo… Gepostet von Cavalletti – Il Millefoglie am Montag, 14. September 2020 “Cavalletti – Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) “Cavalletti stai cucchiai”. Ebbene sì, laCavalletti – considerata dalle guide gastronomiche tra le 5 migliori d’Italia – è pronta a riaprire i battenti. Pochi giorni fa la decisione di chiudere l’attività: immediata la corsa sui social per raccogliere le firme così da chiedere la riapertura sotto una nuova gestione. Ora, finalmente, una bella notizia per i tanti golosi che non dovranno rinunciare ale amato. Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo… Gepostet von Cavalletti – Ilam Montag, 14. September 2020 “Cavalletti – Il ...

