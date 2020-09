Caso panchina Napoli-Roma, l'udienza al tribunale Figc è rinviata di nuovo (Di martedì 15 settembre 2020) Appuntamento in tribunale al 24 settembre. Nella giornata di ieri la Roma, tramite un'istanza presentata dall'avvocato Antonio Conte, ha chiesto ed ottenuto il secondo rinvio dell'udienza del tribunale federale nazionale in merito al deferimento partito dalla Procura Federale nei confronti del Ceo Fienga, del dottor Manara e della Roma stessa per responsabilità oggettiva nel Caso che riguarda il presunto mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte dei giallorossi nella partita di campionato disputata al San Paolo contro il Napoli. Il faccia a faccia tra la Roma e gli uomini della Procura, che si sono mossi dopo un esposto presentato dai partenopei riguardo alla presenza di tutti i giallorossi seduti insieme nella ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Appuntamento inal 24 settembre. Nella giornata di ieri la, tramite un'istanza presentata dall'avvocato Antonio Conte, ha chiesto ed ottenuto il secondo rinvio dell'delfederale nazionale in merito al deferimento partito dalla Procura Federale nei confronti del Ceo Fienga, del dottor Manara e dellastessa per responsabilità oggettiva nelche riguarda il presunto mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte dei giallorossi nella partita di campionato disputata al San Paolo contro il. Il faccia a faccia tra lae gli uomini della Procura, che si sono mossi dopo un esposto presentato dai partenopei riguardo alla presenza di tutti i giallorossi seduti insieme nella ...

