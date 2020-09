Caso Lega | due notai nel mirino a Genova Una bad company per i 49 milioni

Open_gol : Fondi Lega, spunta il notaio che puntava a spostare il denaro dopo il caso dei 49 milioni: è lo stesso che ha aiuta… - Fontana3Lorenzo : Dopo l'aggressione fisica a Matteo Salvini, ci mancava solo una chiara minaccia di morte nei confronti di Luca Zaia… - RaiNews : L'inchiesta milanese partita dal caso Lombardia Film Commission - man_gregor : @PizUmbi @calalaruta @LegaSalvini ...ma la notizia é falsa. La lega ha condiviso un video del 2017 spacciandolo per… - gattogeremia : RT @AlekosPrete: Lei è Monica Dal Canton, candidata a consigliera nel comune di Portogruaro in una delle 6 liste che sostengono Florio Fave… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lega

Il Secolo XIX

C'è tanta, tanta voglia di «No». Mancano appena 4 giorni al referendum e in tutto il centrodestra si allarga e si infoltisce la schiera dei contrari. Ieri a Montecitorio è uscito allo scoperto il comi ...Non si registrano nuovi contagi da Covid-19 nella provincia di Ferrara, nell’aggiornamento di oggi, martedì 15 settembre 2020, sulla situazione epidemiologica legata a Covid-19 emanato dal Dipartiment ...Il 53enne aveva tentato venerdì scorso di fare esplodere la casa della sorella e del cognato, dopodiché si era costituito nella nostra provincia. Adesso il caso è passato per competenza territoriale a ...