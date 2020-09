Casa Totti, nuovo arrivo in famiglia: Ilary mostra l’ecografia, la reazione di Francesco (Di martedì 15 settembre 2020) A Casa Totti ne succedono di ogni, proprio come è avvenuto ieri sera, quando Ilary ha fatto un annuncio in famiglia e la reazione di Francesco è da ridere. Getty ImagesInsomma all’interno della Casa di Francesco Totti e Ilary Blasi ogni giorno è un’avventura diversa. La coppia, ormai consolidata da anni, ha fatto della simpatia e della sua naturalezza il suo punto di forza. Come si sa Totti è una leggenda vivente, non solo apprezzato dai suoi tifosi ma anche dal resto del mondo e le sue prodezze calcistiche sono ancora vivide nella mente dei più. Ora dopo il difficile ritiro, Francesco si gode la sua ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Ane succedono di ogni, proprio come è avvenuto ieri sera, quandoha fatto un annuncio ine ladiè da ridere. Getty ImagesInsomma all’interno delladiBlasi ogni giorno è un’avventura diversa. La coppia, ormai consolidata da anni, ha fatto della simpatia e della sua naturalezza il suo punto di forza. Come si saè una leggenda vivente, non solo apprezzato dai suoi tifosi ma anche dal resto del mondo e le sue prodezze calcistiche sono ancora vivide nella mente dei più. Ora dopo il difficile ritiro,si gode la sua ...

Notiziedi_it : “In casa c’è una donna incinta…”. Così Ilary Blasi ha spiazzato Totti - ilmessaggeroit : Ilary Blasi e l'annuncio a Totti: «C'è una donna incinta in casa». La reazione di lui è tutta da ridere - zazoomblog : In casa cè una donna incinta.... Così Ilary Blasi ha spiazzato Totti - - #cè #donna #incinta. - Noovyis : (Ilary Blasi annuncia a Francesco Totti: “C’è una donna incinta in questa casa”. Lui reagisce così) Playhitmusic - - Italia_Notizie : 'In casa c'è una donna incinta...'. Così Ilary Blasi ha spiazzato Totti -