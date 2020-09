Caos pescherecci sequestrati | vertice tra Di Maio e il governo libico

Ultime Notizie dalla rete : Caos pescherecci

Gazzetta del Sud

Un intervento, presso le autorità libiche, per arrivare a una rapida soluzione nella vicenda del sequestro dei due motopescherecci di Mazara del Vallo. Lo ha chiesto il presidente della Regione Sicili ...Altro che, questione di routine da risolversi in pochi giorni. Qui siamo al ricatto vero e proprio. “Restituiteci i nostri calciatori e libereremo i marittimi e i pescherecci mazaresi", è questa la ri ...Un nuovo segnale di caos politico dalla Libia, che questa volte rischia di rallentare anche gli sforzi per liberare i 18 pescatori siciliani arrestati al largo di Bengasi il 1° settembre. Domenica ser ...