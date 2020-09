California in ginocchio per gli incendi, Trump: “La scienza non capisce niente” (Di martedì 15 settembre 2020) La visita di Trump in California riaccende le polemiche. Dopo settimane in cui aveva ignorato l’emergenza incendi nello Stato che si affaccia sul Pacifico e le ripetute richieste di aiuto, il presidente degli Stati Uniti è andato in visita ma ha ha ribattuto con fastidio a chi gli faceva notare come i roghi da record fossero un segno evidente del cambiamento climatico per poi negare addirittura che la scienza possa spiegare le cause degli eventi atmosferici. LEGGI ANCHE > Sempre più grave la crisi degli incendi in California Trump in California nega la scienza Nel corso della sua visita di Trump in California, il presidente ha dovuto incontrare i vertici dello Stato che, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) La visita diinriaccende le polemiche. Dopo settimane in cui aveva ignorato l’emergenzanello Stato che si affaccia sul Pacifico e le ripetute richieste di aiuto, il presidente degli Stati Uniti è andato in visita ma ha ha ribattuto con fastidio a chi gli faceva notare come i roghi da record fossero un segno evidente del cambiamento climatico per poi negare addirittura che lapossa spiegare le cause degli eventi atmosferici. LEGGI ANCHE > Sempre più grave la crisi degliininnega laNel corso della sua visita diin, il presidente ha dovuto incontrare i vertici dello Stato che, ...

