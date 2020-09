Calciomercato Verona | Pessina verso il ritorno

(Di martedì 15 settembre 2020): i gialloblù sperano di riaccoglierenelle prossime settimane Mattiae l’Hellaspotrebbero presto riabbracciarsi. I gialloblù infatti, vista anche che la concorrenza del Milan è venuta a mancare, sono tornati in piena corsa per il centrocampista e sperano di riaverlo a Peschiera del Garda entro un paio di settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere di, ci sarebbero ancora dei dettagli da sistemare con l’Atalanta ma nell’ambiente veronese ci sarebbe fiducia nel riporta alle corte di Juric il calciatore. Leggi su Calcionews24.com

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Roma, dopo accordo con il #Verona si cerca quello con #Kumbulla: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Verona, #Colley dell'#Atalanta nella lista degli obiettivi - ProfidiAndrea : ???? Gaston #Ramirez, il #Verona fa sul serio! Ma l'affare si blocca ?? L'Hellas ha fatto una proposta importante il t… - WilsonKingsford : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… -

Mattia Pessina e l’Hellas Verona potrebbero presto riabbracciarsi. I gialloblù infatti, vista anche che la concorrenza del Milan è venuta a mancare, sono tornati in piena corsa per il centrocampista e ...Ivan Juric ha bisogno di attaccanti e il Ds Tony D'Amico continua a sondare le opportunità del calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un tentativo di inserime ...Ulteriori passi avanti per vestire Kumbulla di giallorosso: le due società sono infatti allo scambio di documenti, come scrive Nicolò Schira su Twitter. Confermate le cifre complessive da 30 milioni, ...