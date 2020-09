Calciomercato Verona – Amione è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Verona – In arrivo, manca ufficialità ma domani sosterrà le visite mediche di rito, il giovane difensore argentino Bruno Amione, 18 anni, di proprietà del Belgrano. Amione dovrebbe arrivare a Verona a titolo definitivo per 2 milioni di euro Altro colpo in linea con la filosofia di continuare con i giovani quello che ha portato in casa gialloblu Tony D’Amico bravo a battere la concorrenza in quanto il difensore argentino è stato definito uno dei migliori giovani difensori sudamericani. Attendiamo l’ufficialità di Amione dopo le visite mediche che il giocatore sosterrà nella giornata di domani in modo da potersi unire al gruppo il prima possibile. ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020)– In arrivo, manca ufficialità ma domani sosterrà le visite mediche di rito, il giovane difensore argentino Bruno, 18 anni, di proprietà del Belgrano.dovrebbe arrivare aa titolo definitivo per 2 milioni di euro Altro colpo in linea con la filosofia di continuare con i giovani quello che ha portato in casa gialloblu Tony D’Amico bravo a battere la concorrenza in quanto il difensore argentino è stato definito uno dei migliori giovani difensori sudamericani. Attendiamo l’ufficialità didopo le visite mediche che ilsosterrà nella giornata di domani in modo da potersi unire al gruppo il prima possibile. ...

