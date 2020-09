Calciomercato Torino, fatta per Murru: nelle prossime ore le visite mediche (Di martedì 15 settembre 2020) . Il terzino arriva dalla Sampdoria in prestito Il Torino continua a rinforzarsi sugli esterni. La società granata – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com -, ha chiuso la trattativa con la Samp per Nicola Murru, vecchia conoscenza di Giampaolo e già obiettivo di mercato in passato. AFFARE FATTO – Il laterale blucerchiato arriva in granata con un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per lui, nell’ultima stagione, 29 presenze e un assist. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) . Il terzino arriva dalla Sampdoria in prestito Ilcontinua a rinforzarsi sugli esterni. La società granata – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com -, ha chiuso la trattativa con la Samp per Nicola, vecchia conoscenza di Giampaolo e già obiettivo di mercato in passato. AFFARE FATTO – Il laterale blucerchiato arriva in granata con un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per lui, nell’ultima stagione, 29 presenze e un assist. Leggi su Calcionews24.com

