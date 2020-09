Calciomercato Roma – La Roma supera la concorrenza per Kumbulla (Di martedì 15 settembre 2020) Raggiunto accordo tra Verona e Roma, si attende ufficialità, per il trasferimento del difensore albanese Marash Kumbulla con la maglia giallorossa. Il giovane difensore si dovrebbe trasferire in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La Roma viaggia spedita verso Kumbulla che comunque lascia aperta la possibilità di un ritorno in giallorosso di Smalling, il Manchester continua a chiedere 20 milioni e la Roma è disposta a dargliene 12, e via libera a Juan Jesus al Genoa. Inoltre nell’affare potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche, infatti l’Hellas Verona vorrebbe avere il cartellino a titolo definitivo del difensore Cetin ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Raggiunto accordo tra Verona e, si attende ufficialità, per il trasferimento del difensore albanese Marashcon la maglia giallorossa. Il giovane difensore si dovrebbe trasferire in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Laviaggia spedita versoche comunque lascia aperta la possibilità di un ritorno in giallorosso di Smalling, il Manchester continua a chiedere 20 milioni e laè disposta a dargliene 12, e via libera a Juan Jesus al Genoa. Inoltre nell’affare potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche, infatti l’Hellas Verona vorrebbe avere il cartellino a titolo definitivo del difensore Cetin ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - saadunited480 : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… - AlfonsoTax2 : ??++ ULTIMISSIMA ++?? Scoperto il perché #Vidal non è ancora partito, ha deciso di aspettare #Suarez diretto alla Juv… -