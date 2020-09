Calciomercato Napoli, svolta Milik: intesa con la Roma per l’attaccante polacco, cifre e dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Arkadiusz Milik in quel di Napoli.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l'esperto attaccante polacco - legato al club partenopeo da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021 - potrebbe presto trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca. A sorpresa, infatti, nelle ultime ore, la distanza tra il Napoli e la Roma si sarebbe notevolmente ridotta. Il club giallorosso avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro: tre milioni di euro per il prestito, quindici per l'obbligo di riscatto e sette di bonus.Al centravanti originario di Tychy, invece, è stato proposto un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Tuttavia, il classe 1994 non avrebbe ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro. Se ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Arkadiuszin quel di.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l'esperto attaccante- legato al club partenopeo da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021 - potrebbe presto trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca. A sorpresa, infatti, nelle ultime ore, la distanza tra ile lasi sarebbe notevolmente ridotta. Il club giallorosso avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro: tre milioni di euro per il prestito, quindici per l'obbligo di riscatto e sette di bonus.Al centravanti originario di Tychy, invece, è stato proposto un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Tuttavia, il classe 1994 non avrebbe ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro. Se ...

