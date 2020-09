Calciomercato Napoli, Kalidou Koulibaly non ha mai chiesto la cessione (Di martedì 15 settembre 2020) Fulvio Marrucco, intermediario di mercato e collaboratore del procuratore di Kalidou Koulibaly, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Gestisco alcune pratiche del noto procuratore del franco senegalese. Mi interesso di calciatori da diversi anni e dopo aver fatto una indagine, posso dire con certezza che tutti i calciatori attualmente al Napoli non sono controvoglia in maglia partenopea, ma vestono l’azzurro con grande gioia e piacere”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Nessuno di loro ha chiesto la cessione, nemmeno ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Fulvio Marrucco, intermediario di mercato e collaboratore del procuratore di, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. “Gestisco alcune pratiche del noto procuratore del franco senegalese. Mi interesso di calciatori da diversi anni e dopo aver fatto una indagine, posso dire con certezza che tutti i calciatori attualmente alnon sono controvoglia in maglia partenopea, ma vestono l’azzurro con grande gioia e piacere”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Nessuno di loro hala, nemmeno ...

