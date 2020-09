Calciomercato Napoli, bisogna vendere: Kalidou Koulibaly può finire al Paris Saint-Germain (Di martedì 15 settembre 2020) Sono ancora tanti i calciatori da acquistare per il Napoli, possibilmente in questa sessione di mercato. Le priorità, però, ora sono altre. “bisogna vendere” avrebbe detto Andrea Chiavelli, l’ad della società azzurra, per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio, circa 130 milioni di disavanzo. Cedere i big serve anche per abbattere il monte-ingaggi che oggi è di poco superiore ai 100 milioni di Euro. Un messaggio, questo, girato anche a Gennaro Gattuso, consapevole delle difficoltà sul mercato. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Dato che il Manchester City continua a tergiversare per ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Sono ancora tanti i calciatori da acquistare per il, possibilmente in questa sessione di mercato. Le priorità, però, ora sono altre. “” avrebbe detto Andrea Chiavelli, l’ad della società azzurra, per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio, circa 130 milioni di disavanzo. Cedere i big serve anche per abbattere il monte-ingaggi che oggi è di poco superiore ai 100 milioni di Euro. Un messaggio, questo, girato anche a Gennaro Gattuso, consapevole delle difficoltà sul mercato. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Dato che il Manchester City continua a tergiversare per ...

