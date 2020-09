Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma per 18 milioni più bonus: questione di ore (Di martedì 15 settembre 2020) Arkadiusz Milik e il Napoli stanno per salutarsi. L’operazione per il passaggio alla Roma è in via di definizione, ormai. Le varie parti sono finalmente arrivate ad un accordo. L’affare è stato impostato su queste cifre: 18 milioni di Euro più 7 milioni di bonus in base a presenze e goal dell’attaccante polacco. Secondo recenti indiscrezioni il club azzurro avrebbe strappato ai giallorossi anche una percentuale di futura rivendita in caso di cessione entro i prossimi 3 anni. Oltre tale limite il Napoli non potrà più pretendere nessuna percentuale dalla Roma. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 15 settembre 2020)e ilstanno per salutarsi. L’operazione per il passaggioè in via di definizione, ormai. Le varie parti sono finalmente arrivate ad un accordo. L’affare è stato impostato su queste cifre: 18di Euro più 7diin base a presenze e goal dell’attaccante polacco. Secondo recenti indiscrezioni il club azzurro avrebbe strappato ai giallorossi anche una percentuale di futura rivendita in caso di cessione entro i prossimi 3 anni. Oltre tale limite ilnon potrà più pretendere nessuna percentuale d. 20/09/2020 ...

