Calciomercato, Milik sblocca il valzer delle prime punte (Di martedì 15 settembre 2020) Napoli, sì all’offerta della Roma per Arkadiusz Milik, manca solo il via libera del calciatore. Edin Dzeko più vicino alla Juventus di Andrea Pirlo. Si sblocca la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma, prima pedina di un effetto domino che dovrebbe interessare anche Edin Dzeko e la Juventus. Si sblocca la trattativa per il trasferimento di Milik alla Roma in prestito con obbligo di riscatto Nella serata del 14 settembre Roma e Napoli hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento di Milik in giallorosso. Al club azzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, vanno 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Per procedere alle pratiche formali manca il sì del calciatore, al quale è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Napoli, sì all’offerta della Roma per Arkadiusz, manca solo il via libera del calciatore. Edin Dzeko più vicino alla Juventus di Andrea Pirlo. Sila trattativa per il trasferimento di Arkadiuszalla Roma, prima pedina di un effetto domino che dovrebbe interessare anche Edin Dzeko e la Juventus. Sila trattativa per il trasferimento dialla Roma in prestito con obbligo di riscatto Nella serata del 14 settembre Roma e Napoli hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento diin giallorosso. Al club azzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, vanno 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Per procedere alle pratiche formali manca il sì del calciatore, al quale è ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Dzeko verso la Juve con Milik alla Roma: giallorossi vicini a chiudere con il polacco - CampoFattore : #ASRoma scatenata: #Kumbulla colpo a sorpresa, #Milik si sblocca Verona convinto con un prestito con obbligo a 30… -