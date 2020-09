Calciomercato Milan, tutti pazzi per Alex Luna: i top club mondiali puntano “El nuovo Diez”, lui ha le idee chiare… (Di martedì 15 settembre 2020) In patria è ormai conosciuto con "El nuovo Diez" .Alex Luna, estroso fantasista classe 2004 che milita in Argentina con la maglia del La Crema sta suscitando interesse ed attenzione da parte dei maggiori top club mondiali. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i vari comparti scouting dei club più prestigiosi su scala internazionale si starebbero mobilitando per monitorare il percorso di crescita e maturazione calcistica del ragazzo nel tentativo di anticipare la forte concorrenza. Barcellona, Atletico Madrid, Villareal, Siviglia, Valencia, Manchester City, Manchester Unite, Everton, Psg, LIlle, Juventus, Lazio e Bayern Monaco. Un elenco infinito di club che puntano ad accaparrarsi le prestazioni della potenziale nuova ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) In patria è ormai conosciuto con "ElDiez" ., estroso fantasista classe 2004 che milita in Argentina con la maglia del La Crema sta suscitando interesse ed attenzione da parte dei maggiori top. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i vari comparti scouting deipiù prestigiosi su scala internazionale si starebbero mobilitando per monitorare il percorso di crescita e maturazione calcistica del ragazzo nel tentativo di anticipare la forte concorrenza. Barcellona, Atletico Madrid, Villareal, Siviglia, Valencia, Manchester City, Manchester Unite, Everton, Psg, LIlle, Juventus, Lazio e Bayern Monaco. Un elenco infinito dichead accaparrarsi le prestazioni della potenziale nuova ...

