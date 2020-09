Calciomercato | Mandzukic ha detto sì | la sua prossima destinazione

LAROMA24 : Calciomercato, dalla Turchia: accordo Mandzukic-Fenerbahce #AsRoma - junews24com : Mandzukic a un passo dall'accordo: il futuro dell'ex Juve sarà in Europa - - ZanioloV : RT @PagineRomaniste: Mercato, dalla Turchia: #Fenerbahçe vicino a #Mandzukic #ASRoma #calciomercato - PagineRomaniste : Mercato, dalla Turchia: #Fenerbahçe vicino a #Mandzukic #ASRoma #calciomercato - BombeDiVlad : ???? #Mandzukic sarebbe molto vicino a vestire la maglia del #Fenerbahce ?? Le ultime sulla trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mandzukic

L'attaccante croato sarebbe sul punto di stringere un accordo con il club di Istanbul.Il futuro di Mario Mandzukic sarà in Turchia. Secondo le ultime indiscrezioni di Fanatik, infatti l'ex giocatore della Juventus ha trovato un accordo con il Fenerbahçe, squadra che ha perso Vedat Muri ...Mario Mandzukic non giocherà più in Italia. L'attaccante croato, che nelle scorse settimane era finito nel mirino - fra le altre - di Roma e Fiorentina, ha trovato l'accordo con il Fenerbahce. Restano ...