Calciomercato Juventus, l'agente di Dybala a Torino: futuro dell'argentino lontano dalla squadra di Pirlo? I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Paulo Dybala e il suo futuro, l'agente del calciatore arriva a Torino.L'ex attaccante del Palermo è ormai una stella della Juventus guidata dal tecnico Andrea Pirlo. Dal momento del suo approdo in bianconero, La Joya è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi del club di Andrea Agnelli. Prima il numero 21 sulle spalle, poi la maglia numero 10 condita da gol, assist e giocate da fuoriclasse, apprezzate non solo dai supporters della Juventus ma da tutti gli appassionati di calcio. Paulo Dybala è diventato un punto di riferimento in casa bianconera e le sue magie mostrate sia nel massimo campionato italiano che in Champions League sono la conferma del suo talento.VIDEO Juventus-Novara 5-0, CR7 subito a segno: guarda gol e ...

