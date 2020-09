Calciomercato Juventus, Khedira verso la risoluzione: la situazione (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la risoluzione contrattuale di Blaise Matuidi, la Juventus ora starebbe cercando di attuare la stessa azione anche con Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Al momento, il Pipita ed il suo entourage avrebbero di fatto trovato un principio di accordo ed ora il centravanti argentino starebbe definendo gli ultimi dettagli per un trasferimento all’Inter Miami, squadra nella quale già gioca lo stesso Matuidi. Discorso diverso per Khedira: la volontà del centrocampista ex Real Madrid sarebbe quella di rimanere alla Juventus. Ma il club, secondo anche le direttive di Andrea Pirlo, lo considererebbe fuori dal progetto tecnico. Un muro contro muro che di fatto starebbe innervosendo la dirigenza bianconera. LEGGI ANCHE: Juventus, la richiesta per Pirlo: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo lacontrattuale di Blaise Matuidi, laora starebbe cercando di attuare la stessa azione anche con Gonzalo Higuain e Sami. Al momento, il Pipita ed il suo entourage avrebbero di fatto trovato un principio di accordo ed ora il centravanti argentino starebbe definendo gli ultimi dettagli per un trasferimento all’Inter Miami, squadra nella quale già gioca lo stesso Matuidi. Discorso diper: la volontà del centrocampista ex Real Madrid sarebbe quella di rimanere alla. Ma il club, secondo anche le direttive di Andrea Pirlo, lo considererebbe fuori dal progetto tecnico. Un muro contro muro che di fatto starebbe innervosendo la dirigenza bianconera. LEGGI ANCHE:, la richiesta per Pirlo: ...

