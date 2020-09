Calciomercato Juventus, ecco Dzeko: è fatta per il colpo (Di martedì 15 settembre 2020) Sembrano arrivare conferme per l’affare Dzeko alla Juve. Le voci di Calciomercato della Juventus degli scorsi giorni hanno regalato diversi colpi di scena, che hanno tenuto tutti i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. Prima il Cigno di Sarajevo sembrava in pole per l’attacco di Andrea Pirlo, poi sarebbe invece subentrata con forza la candidatura di Luis Suarez del Barcellona a capovolgere la situazione. Adesso, però, nonostante le ultime voci riguardanti l’asse tra Roma e Napoli per Milik, finalmente il colpo tanto atteso per Fabio Paratici sarebbe pronto per essere piazzato: finalmente arriva il nuovo numero 9 dei campioni d’Italia? ecco tutti gli ultimi aggiornamenti su quella che, a tutti gli effetti, sembra essere la trattativa più calda e importante del mese ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Sembrano arrivare conferme per l’affarealla Juve. Le voci didelladegli scorsi giorni hanno regalato diversi colpi di scena, che hanno tenuto tutti i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. Prima il Cigno di Sarajevo sembrava in pole per l’attacco di Andrea Pirlo, poi sarebbe invece subentrata con forza la candidatura di Luis Suarez del Barcellona a capovolgere la situazione. Adesso, però, nonostante le ultime voci riguardanti l’asse tra Roma e Napoli per Milik, finalmente iltanto atteso per Fabio Paratici sarebbe pronto per essere piazzato: finalmente arriva il nuovo numero 9 dei campioni d’Italia?tutti gli ultimi aggiornamenti su quella che, a tutti gli effetti, sembra essere la trattativa più calda e importante del mese ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - rosalinobove : RT @PaPaganini: Buon pomeriggio. Mancano Falchetti e Mengoni poi in questo calciomercato c’è tutto.3/4 di Rummenigge,2/5 di Falcao. #Juvent… - FedePao007 : RT @PaPaganini: Buon pomeriggio. Mancano Falchetti e Mengoni poi in questo calciomercato c’è tutto.3/4 di Rummenigge,2/5 di Falcao. #Juvent… -