Calciomercato Juventus, asse Roma-Napoli: svolta Milik (Di martedì 15 settembre 2020) Arek Milik a sorpresa pronto a dire no alla Roma? Un'eventualità che potrebbe bloccare a catena anche le mire del Calciomercato della Juventus e del Napoli. L'arrivo del polacco nella Capitale, fino a qualche ora fa, sembrava essere cosa fatta: si trattava secondo le ultime news della conditio sine qua non per il grande colpo Dzeko alla Juve, ma adesso le cose avrebbero preso una piega inaspettata. L'asse Roma–Napoli che di riflesso coinvolge anche i bianconeri di Fabio Paratici si potrebbe infatti complicare, vista la presunta decisione dell'ex Ajax di rifiutare il trasferimento in giallorosso nonostante gli accordi già raggiunti tra Vecchia Signora, capitolini e azzurri per il valzer delle punte in Serie ...

