Calciomercato Inter: Il Barcellona molla Lautaro Martinez. Il club catalano vira verso Memphis Depay (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra sfumare definitivamente l’ipotesi Barcellona per Lautaro Martinez.Infatti, il club catalano avrebbe mollato la presa sul talento nerazzurro, in quanto l’Inter non avrebbe accettato di abbassare le sue pretese sul cartellino del giocatore argentino. Il club nerazzurro infatti avrebbe chiesto per il cartellino del giocatore almeno 85 milioni, mentre il Barça era disposto ad offrirne non più di 65 milioni.Per questo motivo, il club spagnolo ha spostato il suo obiettivo verso Memphis Depay, l’attaccante olandese in forza al Lione che piace molto a Ronald Koeman. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro, dunque più ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra sfumare definitivamente l’ipotesiper.Infatti, ilavrebbeto la presa sul talento nerazzurro, in quanto l’non avrebbe accettato di abbassare le sue pretese sul cartellino del giocatore argentino. Ilnerazzurro infatti avrebbe chiesto per il cartellino del giocatore almeno 85 milioni, mentre il Barça era disposto ad offrirne non più di 65 milioni.Per questo motivo, ilspagnolo ha spostato il suo obiettivo, l’attaccante olandese in forza al Lione che piace molto a Ronald Koeman. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro, dunque più ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - Inter : ?? | ANNUNCIO Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ???? ?? - calciomercatoit : ???#Inter - affare #Vidal ???? la conferma di #Planes (ds #Barcellona): 'Vicini alla chiusura' ??#CMITmercato - occececco : RT @matteozizola: Diego Godín è pronto a vestire la maglia numero 2 del Cagliari. Non ci sono problemi di sorta, il Faraone dovrebbe raggiu… -