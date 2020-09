Calciomercato Inter – Il Barcellona conferma la cessione di Vidal – Si complica Godin al Cagliari (Di martedì 15 settembre 2020) Il Calciomercato Inter oggi finalmente abbraccerà Arturo Vidal, infatti il cileno è atteso in città dopo la conferma anche da parte del Barcellona della cessione. Intanto quello che sembrava fatto e cioè il passaggio di Godin al Cagliari, si complica. Il giorno di Vidal Arturo Vidal può diventare un giocatore dell’Inter già nelle prossime ore, riabbracciando Antonio Conte. La conferma della cessione arriva direttamente dal Barcellona attraverso la voce di Ramon Planes ds dei blaugrana, che ha ringraziato il cileno per quanto dato negli anni alla squadra catalana. Il centrocampista ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Iloggi finalmente abbraccerà Arturo, infatti il cileno è atteso in città dopo laanche da parte deldella. Intanto quello che sembrava fatto e cioè il passaggio dial, si. Il giorno diArturopuò diventare un giocatore dell’già nelle prossime ore, riabbracciando Antonio Conte. Ladellaarriva direttamente dalattraverso la voce di Ramon Planes ds dei blaugrana, che ha ringraziato il cileno per quanto dato negli anni alla squadra catalana. Il centrocampista ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - Inter : ?? | ANNUNCIO Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ???? ?? - RomainSauren : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… - interistadoc_ : RT @DiMarzio: #Inter, obiettivo #Vidal: la conferma del ds #Planes -