Calciomercato Inter, ecco il nuovo Ilicic: Males a Milano per le visite mediche, al Lucerna da 4 milioni. I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Darian Males atterra a Milano.L’attaccante, classe 2001, nazionale under 18 della Svizzera, arriverà in nerazzurro dal Lucerna a titolo definitivo per una cifra pari a 4 milioni di euro più bonus. Quest’anno per lui 29 presenze e 1 rete in campionato. Come riportato da Sky Sport, questa mattina ha avviato l’iter delle visite mediche prima di poter procedere alla firma ufficiale del contratto con l’Inter che ha superato la concorrenza qualificata di Atalanta, Juventus e Valencia che già monitoravano da tempo. La trattativa è stata portata avanti in sinergia con il Genoa di Daniele Faggiano, ds che in passato aveva tentato la stessa operazione a Parma prima del passaggio in rossoblù.Nato il 3 maggio 2001 da ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Darianatterra a.L’attaccante, classe 2001, nazionale under 18 della Svizzera, arriverà in nerazzurro dala titolo definitivo per una cifra pari a 4di euro più bonus. Quest’anno per lui 29 presenze e 1 rete in campionato. Come riportato da Sky Sport, questa mattina ha avviato l’iter delleprima di poter procedere alla firma ufficiale del contratto con l’che ha superato la concorrenza qualificata di Atalanta, Juventus e Valencia che già monitoravano da tempo. La trattativa è stata portata avanti in sinergia con il Genoa di Daniele Faggiano, ds che in passato aveva tentato la stessa operazione a Parma prima del passaggio in rossoblù.Nato il 3 maggio 2001 da ...

