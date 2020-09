Calciomercato Hellas Verona – Pessina, si parla con l’Atalanta del suo ritorno (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Hellas Verona – Colloqui in corso con l’Atalanta per il rientro in maglia gialloblu di Matteo Pessina. Il centrocampista è ritornato alla base dopo il prestito della scorsa stagione ma Juric lo vorrebbe ancora con sé per l’ottimo rendimento che ha dimostrato di avere. Per il giocatore si era parlato di un interessamento di club importanti, ma se il suo destino sarà quello di restare a Bergamo, allora potrebbe anche tornare a Verona. Calciomercato Hellas Verona – Pessina, si parla con l’Atalanta del suo ritorno Pessina sembrava promesso al Milan: il centrocampista avrebbe gradito il ritorno ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020)– Colloqui in corso con l’Atalanta per il rientro in maglia gialloblu di Matteo. Il centrocampista è ritornato alla base dopo il prestito della scorsa stagione ma Juric lo vorrebbe ancora con sé per l’ottimo rendimento che ha dimostrato di avere. Per il giocatore si erato di un interessamento di club importanti, ma se il suo destino sarà quello di restare a Bergamo, allora potrebbe anche tornare a, sicon l’Atalanta del suosembrava promesso al Milan: il centrocampista avrebbe gradito il...

PopoloGialloro1 : Come riportato da @DiMarzio la Roma e l'Hellas Verona hanno trovato l'accordo per portare Kumbulla in giallorosso… - calciomercatoit : ?? #Roma scatenata: accordo totale con l'#HellasVerona per #Kumbulla. Ora manca solo l'intesa col giocatore ??… - junews24com : Kumbulla Roma: inserimento giallorosso, si può chiudere a breve - - FilippoRubu00 : ??#Roma, vicino Marash #Kumbulla ???? in un’operazione lampo dei giallorossi. La #Roma prossima a chiudere la trattati… - infoitsport : Calciomercato Milan, l’Hellas spinge per riavere Pessina -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Hellas Calciomercato, pronto il colpo a sorpresa Gaston Ramirez Calcio Hellas Calciomercato Roma, accordo totale con il difensore

Un mercato che si fa sempre più intenso quello di Serie A, e che sta vedendo le principali squadre del nostro campionato molto attive per portare a termine vari colpi. Ne sa qualcosa la Roma, intenzio ...

Calcio Femminile | Milan-Juventus a San Siro, prima assoluta

Calcio Femminile, Milan-Juventus è una classica degli ultimi anni e anche la sfida che opotrrebbe decidere lo scudetto. Per la prima volta sarà a San Siro Calcio femminile, per la prima volta il MIlan ...

Per la prima volta la Serie A Femminile a San Siro: il 5 ottobre si giocherà al Meazza Milan-Juventus Women

Il 5 ottobre resterà una data storica per il calcio femminile italiano. Per la prima volta, infatti, San Siro ospiterà una partita di Serie A TIMVISION, facendo da cornice al big match della quarta gi ...

Un mercato che si fa sempre più intenso quello di Serie A, e che sta vedendo le principali squadre del nostro campionato molto attive per portare a termine vari colpi. Ne sa qualcosa la Roma, intenzio ...Calcio Femminile, Milan-Juventus è una classica degli ultimi anni e anche la sfida che opotrrebbe decidere lo scudetto. Per la prima volta sarà a San Siro Calcio femminile, per la prima volta il MIlan ...Il 5 ottobre resterà una data storica per il calcio femminile italiano. Per la prima volta, infatti, San Siro ospiterà una partita di Serie A TIMVISION, facendo da cornice al big match della quarta gi ...