Calciomercato Cagliari – Accordo quasi definito Godin, positivi gli ultimi dialoghi (Di martedì 15 settembre 2020) Quella che sembrava una trattativa difficile anche da pronosticare, si avvicina alla cosiddetta “fumata bianca”: Diego Godin, a lungo considerato tra i migliori difensori centrali in circolazione, è pronto a lasciare l’Inter dopo solo una stagione, per unirsi al Cagliari. Definizione dell’Accordo Come rilevato pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il club isolano è molto positivo ed ottimista sulla conclusione felice dell’affare, che garantirebbe infinita esperienza per il reparto arretrato e alzerebbe il tasso tecnico di tutta la rosa. Gli ultimi dialoghi tra Inter e Cagliari, con l’ovvio benestare del giocatore avrebbero avvicinato ancora di più l’ex Colchonero a diventare il prossimo acquisto del club rossoblu. I ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Quella che sembrava una trattativa difficile anche da pronosticare, si avvicina alla cosiddetta “fumata bianca”: Diego, a lungo considerato tra i migliori difensori centrali in circolazione, è pronto a lasciare l’Inter dopo solo una stagione, per unirsi al. Definizione dell’Come rilevato pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il club isolano è molto positivo ed ottimista sulla conclusione felice dell’affare, che garantirebbe infinita esperienza per il reparto arretrato e alzerebbe il tasso tecnico di tutta la rosa. Glitra Inter e, con l’ovvio benestare del giocatore avrebbero avvicinato ancora di più l’ex Colchonero a diventare il prossimo acquisto del club rossoblu. I ...

DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - SkySport : Cagliari-Godin, chiusura più vicina con l'Inter - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - GreenMidnight1 : RT @NicoSchira: Accordo tra Diego #Godin e il #Cagliari: contratto biennale da €3M netti a stagione con opzione per il terzo anno. Il centr… - peppe937 : RT @NicoSchira: Accordo tra Diego #Godin e il #Cagliari: contratto biennale da €3M netti a stagione con opzione per il terzo anno. Il centr… -