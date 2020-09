Calcio Femminile | Milan Juventus si giocherà a San Siro | è la prima volta

(Di martedì 15 settembre 2020) La partita ditra ilsi giocherà il 5 ottobre 2020 per laallo stadio SanIl 5 ottobre 2020 sarà una data storica per il. Il match tra ile lasi giocherà infatti per laallo stadio Sandio. Lo ha comunicato in data odierna la Figc con un comunicato ufficiale aggiungendo che la partita si disputerà in orario serale e, più precisamente, alle ore 20:45 Leggi sunews24.com

Il match di Serie A femminile tra Milan e Juventus, valido per la 4ª giornata e previsto il 5 ottobre, per la prima volta si giocherà a San Siro. Una partita di calcio femminile per la prima volta a S ...Per la prima volta nella storia del calcio femminile italiano lo stadio di San Siro ospiterà una gara di campionato: il 5 ottobre ci sarà Milan-Juventus Una giornata storica per il calcio femminile ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il 5 ottobre sarà una data storica per il calcio femminile italiano. In quella data infatti San Siro per la prima volta ospiterà una gara della Serie A femminile, ovvero il big ...