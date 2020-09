Caivano, Zan a TPI: “Meloni strumentalizza l’omicidio, m è la prima a ostacolare la mia legge sulla omotransfobia” (Di martedì 15 settembre 2020) Alessandro Zan, primo firmatario della legge contro l’omotransfobia in discussione in Parlamento non ha dubbi: “L’omicidio di Caivano – spiega a TPI – è il tragico risultato di una cultura patriarcale dove un fratello si incarica di decidere per la sorella, contro ogni principio di autodeterminazione della vita della persona. L’epilogo di questa vicenda ha il sapore del delitto d’onore, di chi si prende in carico di far rispettare un ordine costituito vietando a una ragazza il diritto di vivere un amore uguale a quello di tutti gli altri. Quella di Maria Paola e Ciro era una storia consolidata, stavano insieme da anni”. I genitori hanno quasi giustificato il fratello: “non voleva ucciderla ma solo riportarla a casa” avrebbero detto al parroco di Parco Verde di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Alessandro Zan, primo firmatario dellacontro l’omotransfobia in discussione in Parlamento non ha dubbi: “L’omicidio di– spiega a TPI – è il tragico risultato di una cultura patriarcale dove un fratello si incarica di decidere per la sorella, contro ogni principio di autodeterminazione della vita della persona. L’epilogo di questa vicenda ha il sapore del delitto d’onore, di chi si prende in carico di far rispettare un ordine costituito vietando a una ragazza il diritto di vivere un amore uguale a quello di tutti gli altri. Quella di Maria Paola e Ciro era una storia consolidata, stavano insieme da anni”. I genitori hanno quasi giustificato il fratello: “non voleva ucciderla ma solo riportarla a casa” avrebbero detto al parroco di Parco Verde di ...

