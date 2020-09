(Di martedì 15 settembre 2020) È il giorno dell’ultimoGaglione, la ragazza di 20 anni morta dopo essere stata speronata dal fratello nella notte tra l’11 e il 12 settembre mentre si trovava sullo scooter con il compagno. Nelladi San Paolo Apostolo a, nel napoletano, dove si svolgono i funerali non c’è il fratello Michele, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale., il compagno della ventenne, che aveva espresso il desiderio di vedere per l’ultima volta la sua amata, ha reso omaggio alla salma della giovane, prima che il feretro giungesse aha ottenuto il permesso della Procura ed è stato scortato ...

DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - lallo_marco : RT @marioadinolfi: Sui fatti di Caivano il gip che conferma l’arresto di Michele conferma anche che lo “speronamento” non c’è stato. L’util… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di Caivano, oggi alle 16 i funerali di Maria Paola #ANSA - Dome689 : RT @Open_gol: Caivano, oggi l’ultimo saluto a Maria Paola. Il manifesto di Ciro fuori dalla chiesa: «Ti amerò oltre le nuvole» https://t.c… - Open_gol : Caivano, oggi l’ultimo saluto a Maria Paola. Il manifesto di Ciro fuori dalla chiesa: «Ti amerò oltre le nuvole» -

Ciro Migliore, il fidanzato di Maria Paola Gaglione, ha reso omaggio alla salma della giovane, prima che il feretro giungesse a Caivano per i funerali. Ciro ha ottenuto il permesso della Procura ed è ..."Paola era una ragazza gioiosa, desiderosa di esserci. Come tutti i ragazzi vivaci, lei un po' di più. Per lei ci voleva semplicemente uno sguardo in più, una carezza in più, perché se Paola la prende ..."Vogliamo giustizia. Per amore non si può morire. Chi ha ucciso Maria Paola deve pagare". Dal balcone al quarto piano di un palazzone all'ingresso del Parco Verde a Caivano, una donna grida a squarcia ...