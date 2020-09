Caivano, l’ultimo saluto a Maria Paola tra applausi e palloncini bianchi. Il parroco: «Adesso taccia l’odio» – Il video (Di martedì 15 settembre 2020) È il giorno dell’ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, la ragazza morta dopo essere stata speronata dal fratello Michele nella notte tra l’11 e il 12 settembre mentre si trovava sullo scooter con il compagno Ciro. Quest’ultimo, che aveva espresso il desiderio di vedere per l’ultima volta la sua amata, ha reso omaggio alla salma, prima che il feretro giungesse a Caivano. Il ragazzo ha ottenuto il permesso della Procura ed è stato scortato dalla Polizia. All’esterno della chiesa, Ciro ha fatto appendere un manifesto. Quattro foto della coppia insieme, un cuore e i loro nomi e un lungo messaggio d’addio. «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) È il giorno dell’ultimoGaglione, la ragazza morta dopo essere stata speronata dal fratello Michele nella notte tra l’11 e il 12 settembre mentre si trovava sullo scooter con il compagno Ciro. Quest’ultimo, che aveva espresso il desiderio di vedere per l’ultima volta la sua amata, ha reso omaggio alla salma, prima che il feretro giungesse a. Il ragazzo ha ottenuto il permesso della Procura ed è stato scortato dalla Polizia. All’esterno della chiesa, Ciro ha fatto appendere un manifesto. Quattro foto della coppia insieme, un cuore e i loro nomi e un lungo messaggio d’addio. «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore ...

