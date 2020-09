Caivano, l’ultimo saluto a Maria Paola: “Buon viaggio principessa” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Sguardi persi nel vuoto tra l’amarezza e l’incredulità di ciò che si sta assistendo, all’uscita della salma un lungo applauso poi il volo di palloncini bianchi e colombi. Così il Parco Verde di Caivano saluta la sua Maria Paola. “Diciotto anni non sono stati abbastanza per amare una persona meravigliosa come te. Buon viaggio principessa…” si legge sulle maglie di amiche e cugine ancora devastate dal dolore che oggi portano la fotografia della loro compagna impressa nei propri cuori. Ai funerali, celebrati da Don Patriciello, oltre ai familiari ed amici c’è tutto il Rione in cui viveva la 18enne. “Un omaggio dovuto ad una ragazza che ci ha lasciato troppo presto” ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sguardi persi nel vuoto tra l’amarezza e l’incredulità di ciò che si sta assistendo, all’uscita della salma un lungo applauso poi il volo di palloncini bianchi e colombi. Così il Parco Verde disaluta la sua. “Diciotto anni non sono stati abbastanza per amare una persona meravigliosa come te. Buonprincipessa…” si legge sulle maglie di amiche e cugine ancora devastate dal dolore che oggi portano la fotografia della loro compagna impressa nei propri cuori. Ai funerali, celebrati da Don Patriciello, oltre ai familiari ed amici c’è tutto il Rione in cui viveva la 18enne. “Un omaggio dovuto ad una ragazza che ci ha lasciato troppo presto” ...

