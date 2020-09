Caivano | la ricostruzione dell’omicidio | Michele Gaglione ha inseguito la sorella e il compagno per 16 minuti prima di speronarli

(Di martedì 15 settembre 2020), ladell’omicidio:halae il suo fidanzato Ciro per 16“Ciro ti devo uccidere”: sono queste, secondo l’ordinanza del gip in cui viene proposta unadell’omicidio di, le parole urlate daAntonio, mentre inseguiva laMaria Paola e il suo fidanzato Ciro con l’obiettivo di tagliarli la strada e, fatto poi avvenuto e che ha provocato la morte della donna e il ferimento del suo. Proprio in base al comportamento adottato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, il gip del ...

CAIVANO. Un braccio rotto, il ginocchio gonfio, lacrime amare e l'anima e tutto il suo essere polverizzati da dolore della morte assurda della sua Maria Paola. Un amore d'altri tempi, per intensità e ...Ciro Migliore ieri raccontava: “Mi diceva ‘non devi stare con mia sorella oppure ti ammazzo’. Lui preferiva che la sorella morisse piuttosto che stare con me”. E l’ordinanza del gip di Nola al termine ..."Se non volevi uccidere tua sorella o me, non spingevi con il piede sul motorino per farci sbandare. Da una sedia a rotella in ospedale, dove è stato ricoverato per lasubito,racconta acome è avvenuto ...