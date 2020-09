Caivano | il manifesto di Ciro al funerale di Maria Paola Gaglione | “Il mio cuore con te”

antoniomurzio : Il fratello che è accusato di aver ucciso Maria Paola dà il triste annuncio sul manifesto funebre #Caivano… - justlearnnread : RT @Open_gol: Caivano, oggi l’ultimo saluto a Maria Paola. Il manifesto di Ciro fuori dalla chiesa: «Ti amerò oltre le nuvole» https://t.c… - AndreaIncorona8 : A Caivano l’addio a Maria Paola. Il nome del fratello arrestato nel manifesto. Ciro va all’obitorio… - lucio22673283 : Caivano, il funerale di Maria Paola Gaglione. Il messaggio di Ciro: «Il mio cuore sarà lì con te» - blackrosesvfede : Ho letto il manifesto della ragazza morta a Caivano inutile dire che al 'ne danno il triste annuncio' c'è anche il… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano manifesto

DALL’INVIATA A CAIVANO NAPOLI. Di tutte le verità che saranno scritte nei giorni e nei mesi a venire sulla tragica storia nata nelle strade del Parco verde di Caivano, una sola è già certa: «Maria Pao ...Michele Antonio Gaglione non potrà partecipare, oggi pomeriggio, ai funerali della sorella, anche se nel manifesto funebre c’è pure il suo nome tra quello dei parenti che danno «il triste annuncio» de ..."Qui siamo in chiesa, il luogo dove l'odio tace. Non c'è posto per l'odio in chiesa". Così don Maurizio Patriciello all'omelia dei funerali di Maria Paola Gaglione. La salma della 18enne morta durante ...