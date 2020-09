Caivano | il giorno del dolore per i funerali di Maria Paola Gaglione

AndreaIncorona8 : A Caivano l’addio a Maria Paola. Il nome del fratello arrestato nel manifesto. Ciro va all’obitorio… - deboraspanu : '#Caivano. Parla Ciro, il fidanzato di Maria Paola: 'Per la famiglia era meglio morta che con me'. YouTube… - lucio22673283 : Caivano, il funerale di Maria Paola Gaglione. Il messaggio di Ciro: «Il mio cuore sarà lì con te» - rafcalandra : Quando l'ho chiamato l'altro giorno, don @MaurizioPatric2 mi ha confessato 'che questo di #MariaPaola sarebbe stato… - infoitinterno : Caivano, il manifesto di Ciro nel giorno del funerale di Maria Paola Gaglione: «Il mio cuore con te» -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano giorno

Non era in chiesa durante il funerale di Maria Paola, ma Ciro Migliore ha potuto comunque avere un momento da solo assieme alla sua amata, strappata alla vita in una tragica e fatale notte. Secondo qu ...Un giorno di "dolore e preghiera", a Caivano, per l'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, la 18enne morta dopo essere caduta dal motorino insieme al suo fidanzato, il transessuale Ciro Migliore, in se ..."Qui siamo in chiesa, il luogo dove l'odio tace. Non c'è posto per l'odio in chiesa". Così don Maurizio Patriciello all'omelia dei funerali di Maria Paola Gaglione. La salma della 18enne morta durante ...