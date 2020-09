Caivano, i funerali di Maria Paola. Il manifesto di Ciro alla fidanzata uccisa: 'Il mio cuore con te' (Di martedì 15 settembre 2020) Poco prima dell'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione è spuntato all'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro, il suo compagno che quasi sicuramente non potrà ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Poco prima dell'inizio deidiGaglione è spuntato all'esterno della chiesa del parco Verde diuninviato da, il suo compagno che quasi sicuramente non potrà ...

Tg3web : Si terranno nel pomeriggio a Caivano, in provincia di Napoli, i funerali di Maria Paola Gaglione, morta per essere… - CiaoKarol : Caivano, il messaggio d’addio di Ciro a Maria Paola: ‘Il mio cuore è con te’: Caivano – Ecco il messaggio di Ciro a… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di #Caivano, attesa per i funerali di Maria Paola, Ciro la saluta per l'ultima volta: scortato dalla polizia n… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di Caivano, oggi alle 16 i funerali di Maria Paola #ANSA - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di #Caivano, attesa per i funerali di Maria Paola, Ciro la saluta per l'ultima volta: scortato dalla polizia n… -