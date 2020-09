Caivano, don Maurizio Patriciello: 'Il dolore di questa famiglia è il nostro dolore' (Di martedì 15 settembre 2020) commenta ' Il dolore di questa famiglia è un nostro dolore , di un quartiere intero'. Sono le parole di d on Maurizio Patriciello , il parroco di Caivano , che ha celebrato il funerale di Maria Paola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) commenta ' Ildi; un, di un quartiere intero'. Sono le parole di d on, il parroco di, che ha celebrato il funerale di Maria Paola ...

Avvenire_Nei : #Caivano I funerali di #Paola: «Non c'è posto per l'odio». Le parole di don #Patriciello - fanpage : “Scusaci – ha detto durante l’omelia, rivolgendosi alla 18enne deceduta – vogliamo chiederti perdono per non essere… - RomaFiorella : RT @fanpage: “Scusaci – ha detto durante l’omelia, rivolgendosi alla 18enne deceduta – vogliamo chiederti perdono per non essere stati capa… - 57Davide : RT @fanpage: “Scusaci – ha detto durante l’omelia, rivolgendosi alla 18enne deceduta – vogliamo chiederti perdono per non essere stati capa… - infoitinterno : Caivano, don Patriciello ai funerali di Paola: “Scusaci. Dio distrugga desiderio di vendetta” -