Caivano | dietro il dramma di Maria Paola e Ciro lo spettro di minacce di morte

(Di martedì 15 settembre 2020) Si aggiungono altri contorni alla cornice delche ha scossoladiGaglione, 22enne vittima di un incidente in scooter mentre era inseguita dal fratello che non avrebbe mai accettato la sua relazione con il compagno trans, ci sarebbe un tessuto diche lo stesso giovane avrebbe detto di aver subito da tempo. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato scorsi su una strada ad Acerra (Napoli) e da allora il fratello 25enne della vittima, Michele Antonio Gaglione, si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintezionale aggravato dai futili motivi. La versione del fratello diGaglione Dopo lo sfogo della madre di ...

razziatweet : Se vi state chiedendo come abbia fatto a succedere una cosa del genere, chiedetevi quanti staranno pensando che que… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano dietro

"Ho parlato con i genitori che negano assolutamente che ci sia stato uno speronamento. Michela è andato dietro la sorella per riportarla a casa. Ciro e Paola non avevano una casa propria, venivano osp ...Me lo sono ritrovato dietro con il motorino che diceva “t ... una condizione «inaccettabile» in un posto come Caivano, dove il disagio sociale è alto. «Io sono Ciro, voglio che mi chiamino ...Un fiume in piena che le domande del cronista riesce appena a indirizzare. C’è tanta rabbia nelle parole di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto superiore Morano al parco Verde di Caiva ...