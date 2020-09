Caivano | commozione ai funerali di Maria Paola Il cartellone di Ciro | «Correvamo verso la nostra felicità» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 15 settembre 2020) Aè il giorno deidiGaglione, la giovane di soli 22 anni morta dopo essere stata speronata in motorino dal fratello Antonio, che non accettava la sua relazione con il compagno trans. La folla, all’esterno della chiesa di San Paolo Apostolo, si è commossa e ha applaudito a lungo. Poi nell’aria sono stati fatti volare palloncini bianchi e colombe. Gli applausi hanno accompagnato anche l’uscita del feretro. Il tuo browser non supporta il tag iframe Sulcheha voluto dedicare a, in un ultimo estremo gesto d’amore, è scritto: «soltantola...