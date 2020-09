Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2020

(Di martedì 15 settembre 2020) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,18%, a 27.993,33 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 11.277,76 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,44% e archivia la seduta a 23.454,9 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 13.022 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,96%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per Telecom Italia, che presenta una flessione ...

matteosalvinimi : Buongiorno e buona settimana dalla splendida Puglia che mi sta regalando cosí belle emozioni. @SkyTG24 #Start ?? L… - stoph__ : Buongiorno dalla facoltà di ingegneria civile e industriale della #sapienza: inizio delle lezioni programmato tra u… - Leonard48598239 : RT @danabi_b: L''opportunità di un nuovo giorno Stupitevi e stupite Amate voi stessi Partite dal sorriso Dalla voglia di non mollare Si… - Icarusv2nindo : Buongiorno oggi 30 moos stanno scegliendo la title e io mi sento come i bambini sfigati che aspettano fuori dalla fabbrica di willy wonka ,, - elisa24102 : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #Puglia. IL LUNGOMARE DI BARI. TRA I PIU' BELLI D'ITALIA. -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla

Borsa Italiana

Buongiorno! Sono una studentessa della facoltà di Economia, fuoricorso di ben 5 anni. Non ho apprezzato sin dal principio questo percorso, nonostante l'abbia scelto io e non mi sia stato imposto. L'ho ...Un infortunio che non ci voleva scombina i piani del Seravezza Pozzi evidentemente non molto fortunato coi nuovi innesti. L’anno scorso era toccato al centravanti Daniele Buongiorno (allora appena pre ...Torino, problemi per Giampaolo sulla fascia sinistra: Rodriguez-Ansaldi non al meglio. A Firenze può giocare il classe ‘99 Buongiorno Come riportano media vicini al Torino, anche Ansaldi non sarebbe a ...