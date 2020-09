Bundesliga, ritorno del pubblico sugli spalti: stadi riempiti fino al 20%. I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) E' ufficiale: la Bundesliga aprirà gli stadi al pubblico.Sarà Bayern-Schalke 04 di venerdì prossimo, il match che darà inizio al campionato tedesco e che riaccoglierà - anche se in misura ridotta - i tifosi, pronti a fare il propri ritorno nei palazzetti. Per l'inizio della Bundesliga, gli impianti, potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a una nuova valutazione dei dati della pandemia legata alla diffusione del Coronavirus: questo la decisione arrivata dai Länder, gli Stati che compongono la Federazione tedesca. Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) E' ufficiale: laaprirà glial.Sarà Bayern-Schalke 04 di venerdì prossimo, il match che darà inizio al campionato tedesco e che riaccoglierà - anche se in misura ridotta - i tifosi, pronti a fare il proprinei palazzetti. Per l'inizio della, gli impianti, potranno essereal 20%,alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a una nuova valutazione dei dati della pandemia legata alla diffusione del Coronavirus: questo la decisione arrivata dai Länder, gli Stati che compongono la Federazione tedesca.

