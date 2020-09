Briatore | «Il Covid? L’anno scorso ho avuto polmonite peggiore | non alimentare isteria collettiva» | Il video

Adnkronos : #Briatore: 'Sono stato male 2 giorni, niente isteria sul #Covid' - Adnkronos : #Covid, Vauro: '#Berlusconi migliora e #Briatore sta bene, ma il barman intubato?' - HuffPostItalia : Flavio Briatore guarito dal Covid. E se ne torna a Montecarlo - riktroiani : #Briatore: 'Il #Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare fobie e isteria collettiva, altrimenti rischiam… - riodevale : RT @FabrizioDelpret: “Tutto questo allarmismo sul #Covid_19 è ridicolo, sono stato peggio quando ho avuto la polmonite”, ha detto #Briatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Covid

ROME, SEP 15 - Italian businessman Flavio Briatore said Tuesday that he has had worse illnesses after recovering from COVID-19. The 70-year-old businessman, a former F1 boss and owner of the 'Billlion ...(LaPresse) Appena guarito dal Covid19, Flavio Briatore ha subito raccontato la sua esperienza sui social Network. "Non voglio banalizzare, ma l'anno scorso ho avuto la polmonite ed è stato molto peggi ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 15 settembre. Nell’ultima giornata sono saliti ancora i nuovi casi di contagio registrati nel nostro Paese (1.229). Nov ...