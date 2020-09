Brexit: no deal, pericolo globale (Di martedì 15 settembre 2020) Quanto conta un accordo internazionale se chi lo ha firmato lo viola? Niente. Carta straccia e tanto danno al diritto internazionale, alle convenzioni diplomatiche tra gli Stati, alle relazioni pacifiche a livello globale. Ecco perché l’azzardo di Boris Johnson di approvare una legge nazionale (‘Internal market bill’) che fa a pezzetti l’intesa da lui stesso firmata con l’Unione europea l’anno scorso è mossa che può destabilizzare le fondamenta dei rapporti tra nazioni a livello globale. Stabilisce un precedente, oltre a rendere concreto il rischio di ‘no deal’: Brexit definitiva a fine anno senza accordo con Bruxelles.All’inizio sembrava solo una minaccia da parte di un primo ministro in panne per la gestione della pandemia. E invece Downing ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Quanto conta un accordo internazionale se chi lo ha firmato lo viola? Niente. Carta straccia e tanto danno al diritto internazionale, alle convenzioni diplomatiche tra gli Stati, alle relazioni pacifiche a livello. Ecco perché l’azzardo di Boris Johnson di approvare una legge nazionale (‘Internal market bill’) che fa a pezzetti l’intesa da lui stesso firmata con l’Unione europea l’anno scorso è mossa che può destabilizzare le fondamenta dei rapporti tra nazioni a livello. Stabilisce un precedente, oltre a rendere concreto il rischio di ‘no’:definitiva a fine anno senza accordo con Bruxelles.All’inizio sembrava solo una minaccia da parte di un primo ministro in panne per la gestione della pandemia. E invece Downing ...

antoguerrera : 30. È solo uno scenario possibile, al momento impossibile, ma chissà. Certo, anche il No Deal ora è sempre più pro… - TommyBrain : OltreLaLinea:Brexit No Deal e possibile effetto domino: perché l’UE adesso ha paura - IacobellisT : OltreLaLinea:Brexit No Deal e possibile effetto domino: perché l’UE adesso ha paura - EstebBeltramino : Brexit: industria Ue auto, no deal? Perdite 110 mld in 5 anni #motori - Daniele_Manca : Brexit, il No Deal costerebbe 110 miliardi di euro alle case automobilistiche, @euractivitalia ?@L_Economia? -